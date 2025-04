Sophie Nyweide, l'attrice di Mammoth è morta all'età di 24 anni

L’attrice statunitense è scomparsa il 14 aprile. Le cause del decesso non sono note. “Si è curata da sola per affrontare tutti i traumi e la vergogna che si portava dentro", ha scritto la famiglia

L’attrice statunitense Sophie Nyweide , che aveva recitato nei film Mammoth con Michelle Williams e Gael García Bernal e Noah con Russell Crowe , è morta il 14 aprile all’età di 24 anni . Le cause del decesso non sono note . “Sophie era una ragazza gentile e fiduciosa”, si legge nel messaggio diffuso dalla famiglia. “Scriveva e disegnava voracemente, e molta di questa arte raffigura la profondità che aveva e rappresenta anche il dolore che ha sofferto. Molti dei suoi scritti e delle sue opere d’arte sono tabelle di marcia delle sue lotte e dei suoi traumi. Anche con queste tabelle di marcia, diagnosi, e le sue stesse rivelazioni, le persone più vicine a lei, oltre a terapeuti, agenti delle forse dell’ordine e altre persone che hanno cercato di aiutarla, sono affranti dal fatto che i loro sforzi non siano riusciti a salvarla dal suo destino. Si è curata da sola per affrontare tutti i traumi e la vergogna che si portava dentro, e questo l’ha portata alla morte. Ha ripetuto più volte che “se la sarebbe cavata da sola” ed è stata costretta a rifiutare le cure che avrebbero potuto salvarle la vita”.

GLI INIZI COME ATTRICE BAMBINA

Nata l’8 luglio 2000 nel Vermont, Nyweide aveva debuttato nel 2006 nel film Bella e aveva proseguito in un episodio della serie Law & Order e nel 2007 nelle commedie And Then Came Love e Il matrimonio di mia sorella di Noah Baumbach. Nel 2009 aveva invece interpretato la figlia di Gael García Bernal e Michelle Williams nel film Mammoth, nel 2010 aveva recitato sia nel film I numeri dell’amore nel ruolo della figlia di Jessica Alba, che interpretava una donna malata di cancro, sia nella pellicola La teoria delle ombre con James Franco, e infine nel 2014 aveva affiancato Russell Crowe in Noah di Darren Aronofsky.