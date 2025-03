L’eclettico ballerino spagnolo, in tour in Italia con gli spettacoli SeR e Una Noche con Sergio Bernal, racconta a Sky Tg24 quando si esibì a New York davanti al leggendario danzatore. “Mi ringraziò per le emozioni che gli avevo fatto provare con il flamenco. Tornato in camerino iniziai a piangere, mi sembrò di vivere un po’ il finale di Billy Elliot, quando il sogno si trasforma in realtà e vita”. E ricorda come tutta la sua carriera sia partita proprio da quel film. L’INTERVISTA