Enola Holmes 3, iniziata la produzione del film con Millie Bobby Brown

È iniziata la produzione di Enola Holmes 3. Millie Bobby Brown tornerà nel ruolo della giovane detective, svelati primi dettagli dell'attesa pellicola in arrivo prossimamente su Netflix.

enola holmes 3, i primi dettagli del film

Millie Bobby Brown tornerà nel ruolo di Enola Holmes, dietro la macchina da presa Philip Barantini. La piattaforma di streaming ha annunciato l’avvio della produzione, nel cast anche Louis Partridge, Himesh Patel, Henry Cavill, Helena Bonham Carter e Sharon Duncan-Brewster. Jack Thorne firmerà la sceneggiatura basata sulla serie di romanzi The Enola Holmes Mysteries della scrittrice statunitense Nancy Springer.

La piattaforma di streaming ha diffuso i primi dettagli riguardanti la sinossi: "L'avventura insegue la detective Enola Holmes a Malta, dove i sogni personali e quelli professionali si scontrano in un caso più intricato e insidioso di qualsiasi altro abbia mai affrontato prima". Al momento nessuna notizia ufficiale sulla data di distribuzione del film, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.