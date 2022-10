I protagonisti del film Netflix fanno un riassunto del primo Enola Holmes per preparare il pubblico alla nuova avventura in arrivo il 4 Novembre Condividi

Enola Holmes arriva il 4 Novembre su Netflix e i protagonisti Milly Bobby Brown ed Henry Cavill hanno pubblicato un video divertente e utile in cui provano a fare un riassunto del primo film per preparare il pubblico alla nuova avventura. In Enola Holmes 2 la giovane protagonista, deve risolvere il suo primo caso ufficiale come detective, il mistero di una ragazza scomparsa e per farlo avrà bisogno dell'aiuto degli amici e del fratello Sherlock.

Chi è Enola Holmes? La più giovane di tre figli, Enola è rimasta orfana di padre quando era molto piccola e ha pochi ricordi dei suoi due fratelli maggiori prima che lasciassero la casa di famiglia per trasferirsi altrove. La madre, Eudoria Holmes, interpretata da Helena Bonham Carter, l'ha cresciuta e istruita a casa, insegnando a Enola, fervente lettrice di libri e giornali, tutto quello che sapeva di storia, scienza e altro. Enola è una ragazza molto intelligente e perspicace, proprio come il suo famoso fratello Sherlock Holmes. Anche fisicamente si tiene in forma ed è addestrata in arti marziali, abilità che ha imparato sempre dalla madre. Nonostante la sua statura minuta, Enola è una combattente ma è anche gentile e premurosa. Brava nel decifrare anagrammi ed enigmi, ha una conoscenza degli esplosivi che l'ha aiutata a sopravvivere nel primo film.

Enola Holmes 2: la trama ufficiale Fresca del trionfo per aver risolto il suo primo caso, Enola Holmes segue le orme del suo famoso fratello, Sherlock, e apre la sua agenzia, e scopre che la vita da detective donna non è così facile come sembra. Rassegnata ad accettare la fredda realtà dell'età adulta, sta per chiudere quando una ragazza senza un soldo offre a Enola il suo primo lavoro ufficiale: trovare la sorella scomparsa. Ma questo caso si rivela molto più sconcertante del previsto, poiché Enola viene catapultata in un nuovo mondo pericoloso: dalle sinistre fabbriche londinesi e le colorate sale da musica, ai vertici della società e alla stessa Baker Street 221B. Mentre si accendono le scintille di una cospirazione mortale, Enola deve invocare l'aiuto degli amici - e dello stesso Sherlock - per svelare il suo mistero.

Enola Holmes, cosa è successo nel primo film Enola si sveglia il giorno del suo sedicesimo compleanno e scopre che sua madrese ne è andata, lasciando solo un piccolo regalo con alcuni indizi per Enola. Quando i fratelli di Enola tornano a casa dopo la scomparsa della madre, Sherlock non combatte per conto della sorella quando Mycroft pianifica di mandarla a scuola. Ma, usando i soldi che sua madre le aveva nascosto, Enola scappa. Durante il suo viaggio in treno incontra il giovane visconte Tewkesbury. Si stava nascondendo da sua madre, suo zio e sua nonna. Enola capisce che sul treno un uomo con una bombetta cercava Tewkesbury. Gli impedisce di uccidere Tewkesbury e i due saltano dal treno e si lasciano quando arrivano a Londra. Enola inizia immediatamente a indagare su dove si trova sua madre. Ma durante la ricerca l'uomo con la bombetta trova e aggredisce Enola. Lei riusce a scappare e decide di sospendere le indagini in modo da poter trovare Tewkesbury e tenerlo al sicuro. Questo la porta nella tenuta della sua famiglia, dove finge di essere l'assistente di Sherlock Holmes. Viene catturata e mandata a finire la scuola. Il giovane visconte allora restituisce il favore e la aiuta a fuggire.In realtà era sua nonna che cercava di farlo uccidere. Sapeva che suo nipote sarebbe stato il voto decisivo alla Camera dei Lord per un importante disegno di legge di riforma che avrebbe tolto il potere all'élite di Londra. Tewskebury, un giovane gentile con una passione per la natura, alla fine si rivela il voto decisivo quando viene approvato il disegno di legge della riforma.