Stranger Things, i video di Millie Bobby Brown dietro le quinte

Nella nuova stagione di Stranger Things, Millie Bobby Brown ha diretto Martie Blair, la bambina che interpreta Undici da piccola. In un video pubblicato su Twitter, infatti, si vede l'attrice spiegare alla piccola interprete come muoversi per vestire perfettamente i panni della protagonista della serie.

Millie Bobby Brown, il video dietro le quinte approfondimento Stranger Things 4, il cast della serie tv con Millie Bobby Brown. FOTO Per prepararsi alla scena, le due attrici, insieme a Matthew Modine, che nella serie interpreta il Dottor Brenner, compiono diversi salti sul posto. Martie Blair è la giovane attrice scelta per interpretare Undici da bambina nei flashback di questa stagione: gli atteggiamenti del corpo dipendono quindi da lei, mentre il viso è stato sostituito tramite CGI con quello di Millie Bobby Brown. Blair ha anche voluto ringraziare la collega più grande per il suo aiuto, pubblicando un selfie a due su Instagram. “Grazie Millie per essere un grande modello, ti sarò per sempre grata”.

approfondimento Stranger Things 4: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione Nel video, inoltre, vediamo Millie Bobby Brown con un taglio cortissimo. L'attrice, però, non ha dovuto rasarsi nuovamente a zero, come fece nella prima stagione: l'hair stylist Sarah Hindsgaul ha pubblicato un video social per mostrare tutto il procedimento nell'applicazione della parrucca.“La cosa più importante è un avvolgimento stretto dei suoi capelli in modo che la forma della sua testa sia il più naturale possibile senza ingombro” ha scritto Hindsgaul su Instagram, mostrando una clip velocizzata nella quale stringe i lunghi capelli dell'attrice, li lega e li bagna. “Li abbiamo spalmati con un gel sulla testa, posizionandoli in modo da favorire l’acconciatura. Poi la testa è stata avvolta strettamente in un materiale elastico e l’abbiamo messa ad asciugare al caldo per 15 minuti”. Insomma, un lungo processo per rappresentare Undici/Jane ancora con i capelli rasati.

Millie Bobby Brown sul successo di Stranger Things Stranger Things è una delle serie di maggior successo di Netflix. Il Volume 1 è la serie in inglese più vista di sempre su Netflix nel weekend di debutto e di riflesso anche le tre stagioni precedenti sono tornate in cima alle preferenze della piattaforma. Millie Bobby Brown ha spiegato a Repubblica com'è ora la sua vita dopo il grande successo della serie, grande soddisfazione ma anche grandi ansie.

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Serie TV Millie Bobby Brown: com'è cambiata l'attrice di Stranger Things Britannica, classe 2004, è una delle interpreti più influenti della sua generazione. Pluricandidata agli Emmy per il suo personaggio dai poteri telecinetici nell'apprezzata serie Netflix dei fratelli Duffer, ha iniziato a recitare quando era ancora una ragazzina. Col passare del tempo, ha cambiato spesso stile e look, sia dentro che fuori dal set Eclettica, talentuosa, originale, Millie Bobby Brown è una delle interpreti principali di Stranger Things, serie Netflix in onda in questa stagione con il quarto ciclo di episodi (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). L'attrice britannica, nata nel 2004, ha iniziato a vestire i panni di Undici (la bimba di nome Eleven nello show in lingua originale) nel 2016 quando aveva solo undici anni. Nei photocall dell'epoca ha i capelli corti, conseguenza del look del suo personaggio Come sapranno gli appassionati di Stranger Things, Undici è una bambina speciale, fin dalla nascita è dotata di poteri paranormali ma ha vissuto tutta la vita come una cavia da laboratorio. Nelle prime puntate della serie l'attrice ha dovuto rasare i capelli, uno shock ma anche un gesto che le ha fatto acquisire una gran consapevolezza. Per compensare l'aspetto androgino, in quegli anni adottava un look romantico, spesso floreale



Volto di spicco di quella che viene definita Young Hollywood, Millie Bobby Brown si è imposta fin da subito nell'ambiente sia per la sua bravura che per la sua personalità. Presto, ha iniziato ad adottare un look composto da tocchi molto personali che l'hanno fatta diventare un'osservata speciale dei suoi coetanei e di riviste di settore come Teen Vogue

“Comunque è bello quando ci confrontiamo con persone che hanno fatto esattamente il nostro percorso e si finisce a dire ‘è esattamente quello che ho provato anche io’. Siamo veramente fortunati ad avere queste opportunità e quello che possiamo fare ora è sfruttare questo tipo di attenzione per fare in modo che i ragazzi giovani in giro per il mondo capiscano che anche loro possono realizzare i propri sogni".