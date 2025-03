1/14 ©Getty

Millie Bobby Brown posa a Madrid con Chris Pratt e uno dei robot che animano The Electric State, pellicola sci-fi ambientata in una realtà retro-futuristica in cui gli uomini vivono insieme alle macchine.

I due attori hanno girato gli Stati Uniti e l'Europa per promuovere il film, disponibile in Italia in streaming su Netflix dal 14 marzo. Nel tour promozionale l'attrice britannica divenatata famosa con Stranger Things si è divertita a mostrare al mondo le evoluzioni del suo stile catturando l'attenzione con scelte di look sempre notevoli



