Millie Bobby Brown contro la stampa che critica il suo aspetto

L'attrice ha condiviso i titoli di giornale sul suo aspetto fisico, citando i nomi dei loro autori. "Non mi farete vergognare per il mio aspetto, per come mi vesto o per come mi presento", ha detto, attaccando un certo tipo di stampa

Millie Bobby Brown ha pubblicato un video di tre minuti sulla sua pagina Instagram, ricondividendo i titoli degli ultimi articoli su di lei. E citando i nomi dei giornalisti che li hanno scritti. "Nessuna giovane donna o persona merita di sentirsi sotto pressione, o di sentire commenti crudeli, per il solo fatto di esistere", ha detto l'attrice. Che, quel tipo di giornalismo, lo definisce "bullismo".

Nelle ultime settimane, Brown ha preso parte al tour stampa di The Electric State, e molte testate hanno commentato il suo aspetto, sostenendo che sia "invecchiata male":

Millie Bobby Brown, le parole contro la stampa

Millie Bobby Brown ha citato i nomi di diversi giornalisti che, negli ultimi giorni, hanno commentato le sue apparizioni: "Questo non è giornalismo: questo è bullismo".

Al centro del suo attacco sono finiti, in particolar modo, alcuni articoli del Daily Mail, da Perché i Gen Z come Millie Bobby Brown invecchiano così male? di Lydia Hawken a Cosa ha fatto Millie Bobby Brown al suo viso? di John Ely, passando per Millie Bobby Brown scambiata per la mamma di qualcuno mentre è in auto con la sorella minore Ava di Cassie Carpenter a Matt Lucas di Little Britain attacca duramente il nuovo look da mamma di Millie Bobby Brown di Bethan Edwards.

"Il fatto che i giornalisti passino il loro tempo a sezionare il mio viso, il mio corpo, le mie scelte, è inquietante. Il fatto che alcuni di questi articoli siano scritti da donne? Ancora peggio", ha detto l'attrice.

"Ho iniziato a lavorare sotto i riflettori quando avevo 10 anni. Sono cresciuta di fronte al mondo ma, per qualche motivo, le persone non riescono a crescere con me. Invece, si comportano come se dovessi restare congelata nel tempo, come se dovessi avere lo stesso aspetto della prima stagione di Stranger Things. E, poiché non è così, sono diventata un bersaglio".

"Mi rifiuto di scusarmi per essere cresciuta. Mi rifiuto di rimpicciolirmi per adattarmi alle aspettative irrealistiche di persone che non riescono a sopportare di vedere una ragazza diventare donna. Non mi farete vergognare per il mio aspetto, per come mi vesto o per come mi presento. Siamo diventati una società in cui è molto più facile criticare che fare un complimento. Perché la reazione istintiva è dire qualcosa di orribile piuttosto che dire qualcosa di carino? Possiamo fare di meglio. Non solo per me, ma per ogni ragazza che merita di crescere senza la paura di essere fatta a pezzi per il solo fatto di esistere", ha concluso l'attrice.