Millie Bobby Brown, la sua novella Nineteen Steps diventerà un film

Il legame con Netflix

Millie Bobby Brown può essere considerata a tutti gli effetti un talento di casa Netflix, nato e cresciuto - in termini di popolarità - sulla piattaforma.

L'attrice ha debuttato proprio su Netflix col ruolo di Undici nella serie-fenomeno Stranger Things, che torna per la sua quinta e ultima stagione nel 2025. La parte le è valsa due nomination agli Emmy e due nomination ai SAG Awards come Miglior attrice in una serie drammatica. In seguito ha recitato in Damsel, film fantasy al settimo posto nella lista dei film più popolari su Netflix, con 138 milioni di visualizzazioni fino ad oggi. Ma è stata anche protagonista di un altro successo dello streamer, Enola Holmes, ed era nel cast dei blockbuster Godzilla II: King of the Monsters e Godzilla vs. Kong.

Prossimamente tornerà su Netflix col film The Electric State dei Fratelli Russo, che la vede protagonista insieme a Chris Pratt e la cui uscita è prevista per marzo 2025.