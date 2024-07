Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi, la luna di miele in Sardegna

Serie TV

Millie Bobby Brown: com'è cambiata l'attrice di Stranger Things

Britannica, classe 2004, è una delle interpreti più influenti della sua generazione. Pluricandidata agli Emmy per il suo personaggio dai poteri telecinetici nell'apprezzata serie Netflix dei fratelli Duffer, ha iniziato a recitare quando era ancora una ragazzina. Col passare del tempo, ha cambiato spesso stile e look, sia dentro che fuori dal set

Eclettica, talentuosa, originale, Millie Bobby Brown è una delle interpreti principali di Stranger Things, serie Netflix in onda in questa stagione con il quarto ciclo di episodi (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). L'attrice britannica, nata nel 2004, ha iniziato a vestire i panni di Undici (la bimba di nome Eleven nello show in lingua originale) nel 2016 quando aveva solo undici anni. Nei photocall dell'epoca ha i capelli corti, conseguenza del look del suo personaggio

Come sapranno gli appassionati di Stranger Things, Undici è una bambina speciale, fin dalla nascita è dotata di poteri paranormali ma ha vissuto tutta la vita come una cavia da laboratorio. Nelle prime puntate della serie l'attrice ha dovuto rasare i capelli, uno shock ma anche un gesto che le ha fatto acquisire una gran consapevolezza. Per compensare l'aspetto androgino, in quegli anni adottava un look romantico, spesso floreale