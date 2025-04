Mamma ho riperso l'aereo, il regista non vorrebbe il cameo di Trump

Il celebre regista Chris Columbus vive un dilemma, quello relativo alla comparsata di Donald Trump in una sua pellicola.

Parliamo del cameo dell’allora imprenditore e dell’attuale presidente degli Stati Uniti in una scena del sequel di Mamma ho perso l’aereo che fa ancora discutere. A più di trent’anni dall’uscita del film Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York (titolo originale: Home Alone 2: Lost in New York) del 1992, il cineasta definisce quella presenza nel suo film “una maledizione”, al punto da temere conseguenze estreme nel caso volesse rimuoverla dalla pellicola.

Ricordiamo che Columbus è uno dei più grandi nomi della settima arte americana, dato che parliamo di colui che ha diretto, tra gli alti, i primi due film della serie di Mamma, ho perso l'aereo, i primi due della saga di Harry Potter, la commedia Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre, con protagonista Robin Williams, e il primo capitolo della saga di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo.





Nelle ultime ore, come riporta la stampa statunitense e internazionale, il cineasta è tornato a parlare di una delle sequenze più brevi ma anche più controverse del film, quella in cui si vede Trump apparire per pochi istanti all’interno del Plaza Hotel. Quella presenza è diventata con il tempo sempre più ingombrante, rivelandosi un’eredità scomoda che non smette di pesare



Nel corso di un’intervista concessa al San Francisco Chronicle, Chris Columbus ha spiegato come quella breve apparizione, oggi, rappresenti per lui un fardello artistico e personale. “È diventato un peso per me. Vorrei solo che non ci fosse”, ha dichiarato, aggiungendo con tono amaro che l’eliminazione della scena potrebbe addirittura metterlo in pericolo. Nonostante sia cittadino statunitense a tutti gli effetti, con radici italiane e residenza a San Francisco, il regista ha ipotizzato provocatoriamente che, in un clima politico sempre più teso, potrebbe essere “cacciato dagli Stati Uniti” oppure obbligato a “tornare in Italia o qualcosa del genere” per aver osato modificare quella sequenza.