Gomez in lacrime per le deportazioni in Messico volute da Trump

La dichiarazione di emergenza è arrivata mentre gli attraversamenti illegali delle frontiere sono al livello più basso da cinque anni a questa parte. All'inizio di gennaio, la U.S. Customs and Border Protection ha segnalato circa 1.000 arrivi di migranti al giorno, dalla California al Texas, in calo del 75% rispetto allo scorso anno. Tuttavia, Trump ha cambiato prospettiva. Se sotto l'amministrazione Biden l'Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti si era concentrata sull'arresto di coloro che rappresentavano minacce alla sicurezza pubblica e nazionale, Donald Trump ha spostato la priorità sull’applicazione delle leggi sull'immigrazione a un numero maggiore di persone. Persone prive di status legale, che non necessariamente hanno commesso gravi reati penali. La sua volontà? Rendere obbligatoria la detenzione per le persone accusate, incriminate o condannate per reati di basso livello. Inoltre, il neopresidente ha anche definito i cartelli criminali "gruppi terroristici globali", consentendo dunque lo spiegamento dell'esercito.

In un video pubblicato e successivamente eliminato da Instagram, Selena Gomez si è mostrata in lacrime . "Mi dispiace tanto. La mia gente è sotto attacco”, ha detto, mostrando tutta la sua sofferenza e la sua rabbia soprattutto quando, quel provvedimento, colpisce i più piccoli. “ Vorrei poter fare qualcosa per i bambini . Non so cosa fare ma proverò tutto, ve lo prometto".

Selena Gomez sull'immigrazione

Selena Gomez, per via delle sue origini messicane, in passato ha parlato apertamente dell'immigrazione come di un problema a cui pensa ogni giorno.

"Negli anni '70, mia zia ha attraversato il confine dal Messico agli Stati Uniti nascosta nel retro di un camion. I miei nonni l'hanno seguita e mio padre è nato in Texas poco dopo. Nel 1992, sono nata cittadina statunitense grazie al loro coraggio e sacrificio", ha scritto sul Time nel 2019. "Negli ultimi quattro decenni, i membri della mia famiglia hanno lavorato duramente per ottenere la cittadinanza americana (...) Non dimentico mai quanto sono fortunata ad essere nata in questo Paese grazie alla mia famiglia e alla grazia delle circostanze", ha scritto. "Ma quando leggo i titoli dei notiziari o vedo dibattiti sull'immigrazione scatenarsi sui social media, ho paura per chi si trova in situazioni simili. Ho paura per il mio Paese".

Selena Gomez è preoccupata per il modo in cui le persone vengono trattate nel suo Paese. E, come donna messicano-americana, sente la responsabilità di usare la sua voce per le persone che hanno troppa paura di parlare.