ADRIANA PAZ/2 - Nata il 13 gennaio 1980 a Città del Messico, Adriana Paz nel 2009 viene candidata ai premi Ariel come Miglior attrice non protagonista per il film Rudo y Cursi. Recita nella serie spagnola Vis a vis - Il prezzo del riscatto e vince un Ariel come Miglior attrice per la sua interpretazione da protagonista ne La tirisia (2014), poi altri due come non protagonista per Hilda (2015) e La caridad (2016). Nel 2017, la sua interpretazione nel film spagnolo Il movente le è valsa una candidatura al premio Goya per la Migliore attrice rivelazione