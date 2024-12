Selena Gomez, la foto dell'anello di fidanzamento

La cantante e attrice ha condiviso l’anello di diamanti ricevuto dal fidanzato Benny Blanco, prima in un selfie sorridente, poi in un video: "Ho semplicemente sognato questo momento per tutta la mia vita”

Selena Gomez ha pubblicato nuove foto dell’ anello di diamanti ricevuto dal fidanzato Benny Blanco . Prima ha scattato un selfie sorridente allo specchio, il gioiello bene in vista, poi ha immortalato in un video un primo piano della mano, con l’anulare ornato di preziosi. “Scusate per l’ultimo post...Ho semplicemente sognato questo momento per tutta la mia vita”, ha scritto la cantante e attrice, che in sottofondo esulta.

IL FIDANZAMENTO UFFICIALE

Anche Blanco aveva manifestato grande entusiasmo per il fidanzamento. “Ancora non riesco a crederci”, aveva scritto nelle story Instagram il giorno in cui Gomez aveva annunciato il loro fidanzamento ufficiale, avvenuto durante un picnic. “È stata una sorpresa totale per Selena”, ha dichiarato a People una fonte, che ha aggiunto che subito dopo la coppia ha avuto un “incontro improvvisato” con amici e familiari per festeggiare. “Benny e Selena erano così entusiasti di condividere subito la notizia con i loro cari. È una vera partnership tra loro”, ha concluso. La coppia era uscita allo scoperto nel dicembre 2023. I due si erano incontrati per la prima volta anni fa e nel 2019 avevano collaborato al singolo I Can’t Get Enough con Tainy e J Balvin.