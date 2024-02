Selena Gomez su Benny Blanco: "Mai sentita così al sicuro"

La cantante e attrice, protagonista di una nuova era musicale, ha raccontato in un'intervista come si sente in questo momento, particolarmente felice sia sotto il profilo professionale che personale. La sua love story col produttore è finalmente quello che stava cercando da tempo



È un momento magico per Selena Gomez che non ha paura di parlare della sua felicità ai microfoni di Apple Music 1 che l'ha invitata a raccontare le emozioni di una nuova era musicale che si incrocia con una fase della sua vita particolarmente luminosa.

La cantante e star di Only Murders in the Building ha speso delle bellissime parole a proposito della sua nuova relazione che le sta donando la serenità che le è mancata per tanto tempo. Benny Blanco, il produttore e rapper a cui è legata sentimentalmente almeno dalla fine dello scorso anno, la fa sentire “al sicuro”. Ecco cos'altro ha aggiunto nell'intervista radiofonica.

Gomez: “Mai sentita così al sicuro, è meraviglioso” L'amore ha bussato alle porte di Selena Gomez e la talentuosa star statunitense gli ha spalancato le braccia mettendo uno stop alle problematiche sentimentali e a quelle di salute che l'hanno afflitta per diverse stagioni nelle quali anche la sua carriera è andata in pausa.

Ora, con l'uscita del nuovo singolo in rotazione, Love On, brano pop che è un'anticipazione del prossimo album a cui sta lavorando, tutto sembra essere di nuovo in movimento, merito anche di una rinnovata serenità tra le mura di casa, finalmente piene d'amore.

Con Benny Blanco, dice Gomez al microfono di Zane Lowe , “Non mi sono mai sentita così al sicuro, sta andando benissimo, mi sta facendo crescere, è meraviglioso”.

Queste le parole della star che ha aggiunto, senza entrare troppo nei dettagli, che per la sua esperienza di personaggio globale con milioni di fan (su Instagram è uno dei volti dello showbiz più seguiti, con una platea di quasi quattrocentotrenta mila follower), è stato importante incontrare qualcuno che capisca il mondo in cui vive. “È molto importante incontrare qualcuno che ti rispetti”, ha specificato. leggi anche Selena Gomez premiata per l'impegno sulla salute mentale

L'amore ritrovato con Benny Blanco

Quando ha lavorato a Love On, il singolo arrivato dopo Single Soon, che è stato uno dei brani più trasmessi del 2023, Gomez era single e si trovava a Parigi. La canzone, un brano gioioso accompagnato da un coloratissimo e frizzante videoclip in cui la cantante si diverte a sfoggiare molti outfit, deve la sua ispirazione all'atmosfera romantica e sognante della capitale francese dove Gomez ha trascorso due mesi splendidi.

Nella sua permanenza in Europa, Selena Gomez ha ritrovato la serenità e la gioia di vivere che ha portato con sé negli Stati Uniti quando ha iniziato la nuova love story.

Con Benny Blanco le cose si sono fatte serie prima della fine del 2023 quando sui social media sono apparse le prime foto che ufficializzavano una relazione iniziata almeno sei mesi prima e portata avanti lontano dai riflettori.

La cantante e Benny Blanco sono apparsi insieme agli Emmy Awards a metà gennaio. Sebbene non abbiano camminato fianco a fianco sul tappeto rosso, i due non si sono risparmiati con le effusioni in pubblico. La storia prosegue a gonfie vele ed entrambi sono intenzionati a godersela.

