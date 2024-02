Selena Gomez, è uscito il nuovo brano Love On: "Forse l'ultimo album"

Spettacolo

Olivia Cooke, oggi star della serie The House of the Dragon, all’inizio della carriera, prima dei 20 anni, ha lavorato in produzioni come Bates Motel e Ready Player One. Al The Guardian ha ammesso di aver dovuto imparare a gestire episodi di forte ansia e depressione sviluppati all’epoca: giovane, lontana da casa e dagli affetti che in molti casi possono rappresentare una rete di sicurezza. Trasferitasi negli Stati Uniti attorno al 2016, nel 2019 ha deciso di tornare a vivere a Londra e al Guardian ha dichiarato che questa è stata una scelta risolutiva.