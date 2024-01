Selena Gomez e il prima e dopo in bikini: “Sono fiera di essere me"

La cantante, attrice e imprenditrice ha pubblicato nelle sue Storie di Instagram due scatti che mostrano il suo cambiamento a livello fisico. Un'immagine risale a qualche anno fa, mentre la seconda è attuale. “Oggi ho realizzato che non sarò mai più così”, queste le parole con cui ha commentato la foto in cui presenta una silhouette più longilinea. “Non sono perfetta ma sono fiera di essere chi sono”, ha aggiunto condividendo lo scatto più recente, sempre in costume a due pezzi, con un fisico più morbido

La cantante, attrice e imprenditrice statunitense ha quindi pubblicato nelle sue Storie di Instagram due scatti che mostrano il suo cambiamento a livello fisico. Un'immagine è abbastanza datata, mentre la seconda è attuale. “Oggi ho realizzato che non sarò mai più così”, queste le parole con cui la popstar ha commentato la foto in cui presenta una silhouette più longilinea.

Non si tratta soltanto di “accettazione”, parola che spesso ripetiamo quando viene chiamata in causa la filosofia del body positive: più che accettarsi, la missione che dovremmo prefiggerci è quella di volerci bene. Un passo in più rispetto all'accettazione, termine che porta con sé sempre qualcosa di vagamente negativo.

Ciò che conta veramente non è come ci vedono gli altri, non è come ci vediamo noi nel riflesso dello specchio, e nemmeno come la società pretende che ci mostriamo: quello che importa davvero è come ci si sente nei propri panni, dei "panni" in cui dobbiamo abituarci a stare, dato che qui dentro vivremo fino all'ultimo giorno della nostra permanenza qui.

Perché - checché ne dicano riviste e schermi - la bellezza è soggettiva, quindi liberarsi delle regole dei canoni estetici e delle preoccupazioni di eventuali critiche degli altri è il primo passo verso la libertà, verso l’amore per sé. È questo l’unico modo per entrare veramente nella “home sweet home” in cui ci meritiamo di vivere. Che altro non è se non noi stessi.

In quell'occasione aveva scritto su Instagram: “Sono un po' grossa in questo momento perché me la sono goduta durante le vacanze di Natale”, cosa che le aveva fatto ottenere critiche da parte di molti suoi follower, i quali non ritenevano giusto che lei provasse a spiegare, a difendersi e in qualche modo a sdrammatizzare. Molti fan le avevano detto che sarebbe stato meglio non rispondere in quel modo a chi la criticava per questioni simili.

Questa non è la prima volta in cui Selena Gomez tocca l'argomento del cambiamento del suo corpo. Ricordiamo che un'enorme fama come quella che connnota questa star porta con sé anche un notevole livello di critiche da parte di leoni da tastiera. E la diva, infatti, è stata coinvolta molte volte in episodi di body shaming.

Anche su un altro social network su cui è molto popolare, ossia TikTok (piattaforma su cui l'artista è la più popolare in assoluto), aveva ripreso il discorso, affermando che qualunque sia l'aspetto che si mostra sembra comunque che non sia mai abbastanza per chi ama criticare: si è sempre in qualche modo troppo magri, troppo poco magri... Sempre sbagliati insomma, almeno secondo gli haters.

Nonostante la cantante e attrice spesso tenti di alleggerire i toni, cercando talvolta quasi di “riderci su”, in verità lei non nasconde mai il fatto che attacchi di questo tipo siano difficili da sostenere.

Selena Gomez sta imparando a farsi scivolare di dosso le cattiverie



Non è facile provare a fregarsene, tuttavia oggi, all'età di 31 anni, l'artista appare più avvezza a non dare peso alle parole di chi di professione sembra davvero fare l’odiatore online…

“Dovete sapere che per la mia condizione di salute devo prendere delle medicine e questo fa sì che il mio corpo trattenga molti liquidi e si gonfi. Ragazzi, vorrei incoraggiare chiunque si senta attaccato gratuitamente per il suo aspetto fisico. E sì, ci sono giorni nei quali ci vediamo orribili allo specchio, ma quel che davvero conta è essere in salute. Non sono una modella, non lo sarò mai. Voglio dirvi che siete bellissimi così come siete”, aveva affermato su TikTok.

E in quell’occasione aveva aggiunto: “Grazie di starmi vicino, grazie di sostenermi. E se non volete stare dalla mia parte, lasciate perdere e mettetevi il cuore in pace. Non credo a chi pratica il body shaming, non mi interessa averci a che fare”.