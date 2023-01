Selena Gomez ha voluto rispondere al bodyshaming subito?

Sembra che l’attrice e cantante abbia voluto dare una lezione ai body-shamer, quelli che le hanno rivolto insulti per come è apparsa alla cerimonia di premiazione dei globi dorati. La reazione migliore che potesse avere Selena Gomez? Quella che ha avuto: ridergli in faccia. E assai sonoramente. Vi raccontiamo tutto qui (sperando di dissuadere i leoni da tastiera e chi ogni giorno offende gli altri in qualsiasi maniera possibile e immaginabile)

Selena Gomez ha voluto dare una lezione ai body-shamer che le hanno rivolto insulti per come è apparsa alla cerimonia di premiazione dei Golden Globe? Può darsi. Anzi: conoscendola (ormai, a furia di scriverne, possiamo dire di conoscerla), è assai probabile che l'intento di una sua mossa social sia stato proprio quello. Se così fosse, non avrebbe potuto rispondere meglio. La reazione è stata: ridergli in faccia. E assai sonoramente. Vi raccontiamo tutto di seguito, sperando di dissuadere i leoni da tastiera e chi ogni giorno offende gli altri in qualsiasi maniera possibile e immaginabile, sia in rete sia ovunque. L'attrice e cantante - nominata ai Golden Globe nella categoria Miglior attrice in una serie comica o musical per la sua interpretazione nella serie televisiva Only Murders in the Building - non è mancata all'appello alla cerimonia di premiazione, tenutasi lo scorso 11 gennaio. Per l'occasione, ha indossato un abito nero senza spalline caratterizzato da maniche a sbuffo e da uno spacco alto fino alla coscia. A scatenare le offese in rete sarebbe stato proprio questo look (ma qualsiasi altro outfit avrebbe sortito la stessa reazione, perché chi offende lo fa solo per fare del male, non certo per esprimere un'opinione che possa in qualche modo essere costruttiva).

Selena Gomez è entrata nel mirino di molti body-shamers sui social media mentre presenziava alla cerimonia dei Golden Globe. Quella stessa notte la star avrebbe risposto proprio a quei commenti: è apparsa in una diretta Instagram assieme alla sorella di nove anni, Gracie. "Sono un po' grossa in questo momento perché mi sono divertita durante le vacanze”, ha detto la celebrità. Poi si è rivolta alla sorellina e le ha chiesto: "Giusto?”. Gracie ha confermato, annuendo, e a quel punto Selena Gomez è scoppiata sonoramente a ridere. Proprio quella risata (grassa, quella sì. Orgogliosamente grassa) è il grande sberleffo al bodyshamer: quella è una delle risposte che più feriscono gli hater. Poiché l'intento degli odiatori online (ma anche di quelli non online, beninteso) è diffondere l’odio, ferire gli altri, vedere soffrire per le stilettate inferte per mano propria. Ma se uno trova la forza di riderci sopra, e di ridergli in faccia - come ha fatto Selena Gomez in questo caso - i body-shamer si sentiranno in imbarazzo, inadeguati, fuori luogo, derisi, presi in giro.

Eppure Selena Gomez è stata comunque criticata per la sua reazione



Non c’è pace però per i “poveri” Vip, sempre nel mirino di chiunque, siano essi hater siano essi sostenitori. È il caso di Selena Gomez alla quale, come si suol dire, oltre al danno va la beffa: i fan l’hanno criticata perché ha voluto rispondere ai body-shamers.

Su TikTok è apparsa una clip della diretta Instagram di Gomez in cui, nella sezione dei commenti, i fan sottolineano quanto sia triste che la star abbia sentito il bisogno di rispondere a chi la offendeva per la sua forma fisica.

"Non dovrebbe dover spiegare perché il suo corpo ha l'aspetto che ha", ha detto un suo follower, corredando il commento con un'emoji triste. E un altro utente ha scritto: "Deve sentirsi molto insicura riguardo alle persone che la vedono [a] quel tipo di eventi (anche qui emoji triste, ndr). È perfetta e non ha bisogno di dare spiegazioni”. Ma il coro più polifonico è quello che sostiene che Selena Gomez sia "bella in qualsiasi forma!”. E, come lei, chiunque altro al mondo.

Il segreto per essere bellissimi? Accettarsi per come si è. Perché se è vero che la bellezza sta negli occhi di chi guarda, alleniamoci a farlo mentre ci guardiamo allo specchio.