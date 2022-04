Selena Gomez risponde al bodyshaming: "Non mi importa del mio peso"

L'attrice e cantante ventinovenne ha parlato nelle sue TikTok Stories di body positivity, dicendo di fregarsene del peso e dei commenti dei body shamers

Selena Gomez si scaglia contro il body shaming, lanciando un messaggio di body positivity, di accettazione e di amore per se stessi. L'attrice e cantante ventinovenne ha parlato di questi argomenti nelle sue TikTok Stories.



Ha voluto dedicare un messaggio sarcastico alle tantissime persone che si sentono in dovere di commentare costantemente il suo aspetto estetico, facendo pendere l'ago della bilancia sulla negatività dei commenti.

“Quindi sto cercando di rimanere magra, ma sono andata da Jack in the Box (una catena di fast food statunitense, ndr) e ho preso quattro tacos, tre involtini di uova, degli anelli di cipolla e un sandwich di pollo piccante”, dice la star nel video.

La crociata contro la tirannia del peso approfondimento Selena Gomez, nuovo look per la cantante Dopodiché si è scagliata contro la tirannia del peso, o meglio: la tirannia dei canoni estetici imposti dall'alto dalla società. “Ma onestamente, non m'interessa quanto peso, perché le persone se ne lamentano comunque. 'Sei troppo piccola,' 'Sei troppo grande', 'Non va bene', 'Meh meh meh meh’”, ha affermato la star della serie comedy-trhriller Only Murders in the Building, di cui è attesa la seconda stagione. E l’happy ending del video è stato: “Sono perfetta così come sono. Morale della storia? Addio”. Così si conclude il suo contributo social, un messaggio che usa un linguaggio leggero, effimero e scanzonato per arrivare a tante persone, quelle che si trovano su una piattaforma come TikTok. Quest’ultimo infatti non è quello che potremmo definire un social network di filosofi, psicologi e pedagogisti, ecco: si tratta di una rete nata per intrattenere, divertire, per offrire uno svago “mordi-e-fuggi”, come di pezzatura “mordi-e-fuggi” sono appunto i brevi video che lo popolano.

Ma è proprio qui, su TikTok, che si trovano le persone a cui i messaggi di body positivity devono andare: quelle persone non sono su potenziali piattaforme di filosofi, psicologi e pedagogisti ma proprio qui, dato che sono soprattutto gli adolescenti, i teenager, i giovani, quella fascia di popolazione più vulnerabile alle critiche mosse dagli altri e ai commenti degli haters.



I cambiamenti di peso di Selena Gomez

approfondimento Selena Gomez lancia una piattaforma dedicata alla salute mentale A causa dei continui commenti relativi alla sua silhouette, in passato la popstar e attrice si è sentita in dovere di spiegare che sono soprattutto i suoi problemi di salute a causarle “fluttuazioni di peso”. Ricordiamo che nel 2017 la diva si è sottoposta a un trapianto di rene a causa delle complicazioni dovute al lupus. “Ho il lupus e ho a che fare con problemi ai reni e pressione alta, quindi mi occupo di molti problemi di salute, ed è da allora che ho davvero iniziato a notare più cose sull'immagine del corpo”.

Sempre per spiegare i suoi repentini cambiamenti di peso, Selena Gomez ha dichiarato: “È il farmaco che devo prendere per il resto della mia vita, dipende anche dal mese, a essere onesti. Ho quindi notato quando le persone hanno iniziato ad attaccarmi per questo. E in realtà, questa è solo la mia verità. Fluttuo. Dipende da cosa sta succedendo nella mia vita”. Finalmente però oggi Selena Gomez offre una meravigliosa lezione di accettazione di sé e di schiaffo in faccia alla cultura del perfezionismo imposto dall’alto, la stessa cultura dalla cui costola nasce quella degli haters: ora la star se ne frega, non offre nemmeno più spiegazioni relative al suo peso, dice che ormai si disinteressa dei commenti di chi pratica quel deprecabile, ignobile e penoso “hobby” del dileggio a tema aspetto, fisico ed estetica. Questo è il miglior messaggio che potesse offrire una Very Important Person (in un tempo in cui il cui livello di “vippetudine” è ormai quantificabile: andate a vedere il numero di follower di Selena Gomez. Ecco).



