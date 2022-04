Selena Gomez, nuovo look per la cantante

Cambio di capelli per la cantante, attrice e imprenditrice. Nelle scorse ore Selena Gomez ha mostrato ai fan il suo nuovo stile in uno scatto che ha raccolto più di cinque milioni di follower su Instagram.

Selena Gomez, la foto su instagram

approfondimento

Only Murders in the Building 2, svelata la data di uscita della serie

Dal piccolo schermo ai palchi di tutto il mondo, nel corso degli anni Selena Marie Gomez, questo il nome all’anagrafe, si è imposta come una delle stelle più brillanti nel mondo dello spettacolo. Parallelamente alla sua carriera da cantante e attrice, la voce di Lose You to Love Me si è affermata anche come icona di stile.