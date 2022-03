Only Murders in the Building 2, svelata la data di uscita della serie

Il profilo Instagram di Only Murders in the Building ha svelato data di uscita e trailer dei nuovi episodi con Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short

Dopo il criptico post pubblicato alcuni giorni fa dall’account Instagram di Only Murders in the Building , la produzione ha ora svelato la data di uscita dei nuovi episodi.

Selena Gomez ( FOTO ), Steve Martin e Martin Short sono i protagonisti della serie che ha riscosso ottimi consensi da parte del pubblico e della critica. In seguito al successo della prima stagione, composta da dieci episodi, i tre attori sono ora tornati per regalare nuove emozioni al pubblico.

Only Murders In The Building 2, Michael Rapaport nel cast della serie

approfondimento

Only murders in the building 2, Cara Delevingne nel cast

Nelle scorse ore il profilo Instagram della serie ha condiviso un filmato rivelando la data di distribuzione della seconda stagione che arriverà negli Stati Uniti d’America su Hulu.

I nuovi episodi di Only Murders in the Building faranno il loro debutto tra poche settimane, più precisamente il 28 giugno.