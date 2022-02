Si arricchisce di dettagli e nuove informazioni la seconda stagione di Only Murders In The Building , serie tv ideata da Steve Martin e John Hoffman, attualmente in lavorazione. Nuovi personaggi arriveranno a popolare lo show e un ruolo importante, secondo Deadline, sarà affidato a Michael Rapaport che entrerà a far parte del cast per vestire i panni del detective Kreps, incaricato di sciogliere i nodi rimasti insoluti al termine delle prime dieci puntate.

Rapaport, attore comico ma anche drammatico, classe 1970, è uno dei volti più conosciuti del cinema internazionale e molti lo ricorderanno per le sue partecipazioni all'interno di alcuni dei maggiori successi degli ultimi tre decenni, sia al cinema che in tv. Da Friends a Boston Public fino al più recente Atypical (dove ha interpretato la parte di Doug Gardner), Rapaport è pronto a tornare sul piccolo schermo per questa nuova avventura nei panni dei detective Kreps chiamato ad indagare sull'omicidio con cui si è conclusa la prima stagione dello show a seguito del quale i protagonisti, ossessionati dai podcast true crime, sono finiti in manette.

Gli spettatori di Only Murders In The Building non potranno che essere felici dell'ingresso di Michael Rapaport tra gli interpreti del crime show più esilarante degli ultimi anni.

Only Murders in the Building 2, le novità della seconda stagione

Le ultime aggiunte al cast della stagione 2

approfondimento

Only murders in the building 2, Cara Delevingne nel cast

Michael Rapaport è solo l'ultima new entry di Only Murders In The Building 2. Prima di lui altri due nomi apprezzati dal grande pubblico erano stati annunciati come nuovi interpreti dello show e a presentarli era stato proprio Steve Martin con un post su Twitter.

Nelle prossime puntate compariranno, tra gli altri, Andrea Martin, anche lei con una solida esperienza tra cinema e tv, e Zoe Colletti, attrice classe 2011 che ha recitato in Scary Stories to Tell in the Dark. Martin, che è uno dei personaggi più apprezzati dello show insieme a Selena Gomez e a Martin Short, è anche una fonte di informazione preziosa per conoscere gli aggiornamenti sullo stato di lavorazione dello show: dal suo profilo Twitter apprendiamo che la nuova stagione è ora in fase di riprese e online sono già comparse diverse foto dei protagonisti sul set.

In attesa di ulteriori novità, nonché di una data di uscita delle nuove puntate - che potrebbero essere disponibili entro la fine del 2022 - la prima prima stagione di Only Murders in The Building è disponibile su Disney + e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.