Only Murders in the Building 2, le novità della seconda stagione

Only Murders in the Building si è rivelata essere una delle serie più interessanti del 2021. Un giallo in grado di mescolare thriller e comicità. Il tutto sfruttando un trio di protagonisti eccellenti: Steve Martin , Martin Short e Selena Gomez .

È importante sottolineare come questo articolo sia rivolto unicamente a coloro che hanno già terminato tutti gli episodi della prima stagione: Spoiler Alert. Nell’ultimo episodio caricato su Disney+, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick , tutti i nodi vengono al pettine. La verità sui due omicidi viene svelata ma viene anche proposto un ponte narrativo che faccia da raccordo con la seconda stagione.

Un messaggio giunge sugli smartphone di Charles e Oliver. Qualcuno, anonimo, dice loro di abbandonare l’edificio in tutta fretta. I due sono sul tetto e sentono delle sirene in lontananza. Corrono dunque da Mabel, così da portarla in salvo da qualunque emergenza vi sia in atto. Giunti nel suo appartamento, però, la ritrovano di fianco al corpo senza vita di Bunny. La giovane è sporca del suo sangue e giura che le cose non sono come sembrano.

In men che non si dica la polizia li porta via, trascinandoli in auto in manette e di lì in centrale. Dovranno dunque difendersi da un’accusa di omicidio. C’è ancora qualcuno nell’Arconia con un segreto da tutelare a ogni costo.

Only Murders in the Building 2, cosa sappiamo

In merito alla seconda stagione si è espresso John Hoffman, co-creatore della serie, che ha rilasciato un’intervista a Entertainment Weekly: “Siamo grati per il coinvolgimento dell’edificio vero e proprio, il Bellnord, che si trova tra l’86° e Broadway. È come un personaggio del cast. Anche per la seconda stagione si resterà legati a esso. Abbiamo già parlato di un potenziale futuro di speranza per la serie, che possa proseguire anche oltre. Questo diventa molto eccitante, se si pensa a tutti i modi in cui sarà possibile muoversi e crescere”.

È inevitabile che la seconda stagione apporterà notevoli cambiamenti allo show. Il gruppo si è ormai ben conosciuto e si potrà direttamente passare all’azione. Svariati i temi affrontati, tra i quali: “Abbiamo molto domande sul perché Bunny fosse nell’appartamento di Mabel al termine della prima stagione. C’era qualcun altro lì con lei?”.