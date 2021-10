L’artista ha pubblicato un messaggio sul profilo Instagram da oltre 268.000.000 di follower Condividi:

Only Murders in the Building è la produzione che ha visto protagonista la cantante, attrice e modella. Nelle scorse ore la voce di Lose You To Love Me ha parlato del grande entusiasmo per le riprese dei nuovi episodi.

Selena Gomez, lo scatto su Instagram approfondimento Selena Gomez e Chris Evans stanno insieme? Per ora sono solo rumors Selena Marie Gomez, questo il nome all’anagrafe, è senza ombra di dubbio una delle artiste più amate e influenti a livello internazionale. Nelle scorse ore la popstar ha pubblicato un messaggio sul profilo Instagram che conta oltre duecentosessantotto milioni di follower che la rendono una delle celebrity più seguite della piattaforma.

approfondimento Coldplay e Selena Gomez, arriva il singolo Let Somebody Go L’attrice ha dichiarato di essere pronta per il set della seconda stagione di Only Murders in the Building attraverso uno scatto che ha ottenuto più di tre milioni di like, queste le sue parole: “Oggi esce un nuovo episodio. Sono triste che sia rimasto soltanto un episodio di Only Murders in the Building. Non vedo l'ora di girare la nuova stagione”.

