Only murders in the building: serie rinnovata per una seconda stagione

Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez formano un trio davvero convincente, che ha saputo conquistare il pubblico insieme a una trama avvincente Condividi:

“Only murders in the building” è una serie comedy che ha di recente fatto il proprio esordio su Disney+. I primi due episodi sono stati caricati il 31 agosto e lo show andrà avanti in Italia fino al 26 ottobre, proponendo un nuovo appuntamento ogni martedì. Visibile anche su Sky Q e NOW Smart Stick.

approfondimento Le migliori serie TV da vedere a settembre 2021. FOTO Una serie che ha saputo catturare fin da subito gli spettatori, intrigando e divertendo, sfruttando al meglio l’alchimia tra due star americane come Steve Martin e Martin Short. Ai due si aggiunge Selena Gomez, in grado di generare un ponte con le nuove generazioni, che si parli di trama o meno. Il pubblico non ha ancora idea di come si risolverà il caso ma è ormai certo che ci sarà dell’altro da scoprire. La serie è stata infatti rinnovata per una seconda stagione. Non è dato sapere, però, se in questa prima annata il caso di Tim Kono si risolverà o meno. Potrebbe essere ancora questo al centro della storia nella seconda stagione oppure, non è da escludere, i tre appassionati di true crime potrebbero dedicarsi ad altri casi spinosi.

©Disney