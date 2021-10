Selena Gomez e Chris Evans stanno insieme? Per ora sono solo rumors

Voci relative alla possibilità che questa sia la nuova coppia sbocciata a Hollywood hanno fatto impazzire Twitter. Per ora sono solo supposizioni, indiscrezioni che arrivano dai fan. Sono loro a essersi improvvisati “investigatori del gossip”: hanno analizzato alcuni indizi lasciati sui social dai due divi e si sono convinti che ci sia stato lo zampino di Cupido. Il dardo della passione è stato davvero scoccato e si parla di un nuovo amore tra Vip? Vi raccontiamo tutto quello che c'è da sapere (o da sperare)

Il rumor delle ultime ore è quello che insiste sul fatto che Selena Gomez e Chris Evans sarebbero una nuova coppia targata Hollywood. Si tratta di un nuovo, ennesimo caso di “Molto rumor per nulla” (per citare la celebre commedia teatrale di William Shakespeare) oppure stavolta c'è qualcosa di vero?

Se aprite Twitter, pare che le partecipazioni di nozze siano già state stampate, per dire...

Proprio su questo social network si sono moltiplicati come i pani e i pesci le voci relative all'eventualità che Selena Gomez e Chris Evans facciano coppia. Tutto è nato dai fan: sono loro che si sono improvvisati "detective del gossip", investigando in rete. Il campo d'azione sono stati i social media: alcuni avrebbero notato quelli che a loro detta sarebbero indizi lampanti, spuntati sui profili social ufficiali dei due divi.



Indizi che qualcuno vedrebbe come molto eloquenti…



La cantante di It Ain't Me, 29 anni, e Captain America, 40 anni, hanno incominciato a essere di tendenza su Twitter dopo che alcuni fan accaniti hanno raccolto prove su qualcosa che bolle in pentola… Scopriamo tutti questi indizi e vediamo assieme se davvero "love is in the air".



Gli indizi scovati dai fan

approfondimento Selena Gomez, le foto più sexy A dare il la alla serenata d'amore che qualcuno legge tra le righe sarebbe stato il following di Chris Evans: l'attore ha incominciato a seguire la cantante su Instagram. Fin qui nulla di strano, dato che parliamo di due divi che si conoscono. Però ciò che ha insospettito il pubblico è il numero delle persone che segue Evans: soltanto 200.

E qui la trama si infittisce: se sei solito seguire pochissime persone e soprattutto se sei famoso per utilizzare i social quasi esclusivamente per rimorchiare, allora significa che Selena Gomez potrebbe essere entrata nel mirino del tuo radar da Latin Lover. Questo è più o meno il ragionamento che qualcuno deve aver fatto con Chris Evans.

A questa prima elucubrazione mentale si è aggiunta una prova abbastanza inconfutabile del fatto che tra i due almeno scorre buon sangue: Selena Gomez e Chris Evans sono stati avvistati insieme a Los Angeles più volte.

Giusto per citarne una recentissima, all'inizio di ottobre sono stati paparazzati mentre stavano uscendo assieme da uno studio. Dopodiché, qualche giorno dopo, eccoli uscire nello stesso momento dallo stesso ristorante…

Questo effettivamente è un indizio che potrebbe sostenere in maniera un po' più consistente la tesi messa a titolo.



L'apprezzamento di Selena Gomez a Chris Evans approfondimento Coldplay e Selena Gomez, arriva il singolo Let Somebody Go Poi è toccato ai segugi del gossip dotati di memoria elefantiaca: hanno sguinzagliato i loro vividi ricordi e sono andati a ripescare un'intervista di Selena Gomez datata 2015 (uscita su Watch What Happens Live).

“Ho una cotta per Chris Evans. Non è carino? Io lo trovo fantastico!”, queste le parole della cantante. Definirle inequivocabili forse è riduttivo.

Teoricamente unendo questa dichiarazione di Selena Gomez, il following a lei riservato da parte di Chris Evans, i due paparazzati mentre escono da uno studio e da un ristorante... più che di “Tanto rumor per nulla” qui bisognerebbe tirare in ballo un altro celebre titolo di Shakespeare: Romeo e Giulietta…

C'è infatti chi li considera ormai Renzo e Lucia, nel senso di promessi sposi.