Coldplay e Selena Gomez, arriva il singolo Let Somebody Go

Dopo My Universe in collaborazione con i BTS, la formazione guidata da Chris Martin ha annunciato un nuovo brano estratto dall’album Music Of The Spheres, ovvero Let Somebody Go in duetto con Selena Gomez.

Coldplay, l’annuncio su Twitter approfondimento Coldplay e BTS, pubblicato il videoclip di My Universe Mancano pochi giorni alla distribuzione del nuovo progetto discografico della formazione britannica che nel corso degli anni si è affermata come una delle realtà musicali di maggior successo di sempre grazie ad album e singoli in grado di vendere milioni di copie, tra questi Speed of Sound, Fix You, Viva la Vida, Paradise, A Sky Full of Stars e Hymn for the Weekend.

approfondimento BTS e Coldplay, My Universe: il testo della canzone insieme Nelle scorse ore Selena Gomez ha svelato l’arrivo di Let Somebody Go attraverso un video condiviso sul profilo Twitter che conta più di sessantacinque milioni di follower. La cantante, classe 1992, ha regalato al pubblico anche un’anteprima della canzone che al momento conta oltre 1.800.000 visualizzazioni. Successivamente il tweet è stato ripreso dalla band che ha anche ricordato l’uscita di Music Of The Spheres, in arrivo sul mercato il 15 ottobre.

approfondimento Coldplay, il nuovo album "Music of the Spheres" uscirà il 15 ottobre Nei giorni scorsi i Coldplay hanno pubblicato il videoclip ufficiale di My Universe in collaborazione con i BTS. Nel giro di poco tempo il filmato ha ottenuto numerosi commenti positivi e oltre trentanove milioni di visualizzazioni su YouTube.