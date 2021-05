I Coldplay hanno pubblicato sui propri canali social un video che insegna il balletto con cui accompagnare Higher Power, il brano che è già un vero e proprio tormentone.

Ma non solo le note l'hanno reso un tormentone: anche le mosse stesse del balletto ipnotico rendono la canzone lo strepitoso successo che si sta confermando essere.



Motivo per cui a gran voce i fan hanno chiesto una sorta di video tutorial per eseguire in maniera corretta la coreografia che Chris Martin aveva anticipato giorni fa, nel primo breve video in cui aveva dato un assaggio del nuovo brano.



"Vista l'enorme richiesta, ecco a voi il balletto di Higher Power, con coreografia e performance dei ballerini della Ambiguous Dance Company di Seoul. Scatenate il vostro Kaotican interiore...", si legge nella didascalia che correda il video.



Pubblicato sia sul profilo Instagram ufficiale dei Coldplay sia su quello scuola di danza contemporanea con base a Seoul, il video è già virale.