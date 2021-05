Coldplay, è uscita la nuova canzone "Higher Power". VIDEO

La band di Chris Martin lancia in grande stile il nuovo singolo: addirittura con un collegamento dalla Stazione Spaziale Internazionale Condividi:

Questa volta i Coldplay hanno voluto fare le cose in grande: all'una di notte (ora italiana) hanno presentato al mondo il loro nuovo singolo, Higher Power, lanciato attraverso un collegamento speciale con l’astronauta francese dell’Agenzia Spaziale Europea Thomas Pesquet, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Naturalmente è già disponibile in pre-order e in pre-save su tutte le piattaforme streaming.

I Coldplay lanciano il nuovo singolo Higher Power su TikTok La strategia di lancio è stata lunga e brillante, sviluppata su tutte le piattaforme social, tra Instagram e TikTok. Nelle ore precedenti, la formazione britannica guidata da Chris Martin, aveva pubblicato un'anteprima del brano, chiamato a fare da apripista al progetto discografico Kaotica: un filmato di pochi secondi in cui veniva rivelata parte del testo. Su TikTok, invece, Chris Martin si era esibito in un balletto di pochi secondi in un prato sotto una struttura metallica che era quello che avrebbe dovuto ospitare, come ogni anno, il celebre Festival di Glastonbury che invece sarà solamente in live streaming il 22 maggio.