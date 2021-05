I Coldplay lanciano il nuovo singolo Higher Power su TikTok

La band britannica di pop rock ha scelto di lanciare in anteprima sul social network qualche secondo del nuovo singolo, atteso per il prossimo 7 maggio. E la danza del frontman si preannuncia un vero e proprio tormentone, assieme alle note che la accompagnano

Condividi:

I Coldplay hanno lanciato in anteprima il loro singolo Higher Power su TikTok: la canzone dovrebbe uscire il prossimo 7 maggio ma Chris Martin e compagni hanno deciso di offrire una succulenta anteprima ai fan, scegliendo come media il gettonatissimo social network di video.



Proprio qui la band ha svelato qualche secondo del loro nuovo brano, con un Chris Martin scatenato in un balletto che si preannuncia un tormentone.



Aver scelto come "luogo" (o non luogo, per dirla à la Marc Augé...) proprio TikTok, l'app più utilizzata e apprezzata dai giovani e dai giovanissimi, è un chiaro segnale di una svolta del gruppo, probabilmente deciso a rivolgersi anche a una nuova fetta per loro inedita, ossia quella dei teenager.



L'azienda cinese ha dichiarato che "la community globale di TikTok potrà ascoltare una clip della nuova canzone tanto attesa e utilizzarla, prima di chiunque altro, nei propri video".

Il ballo di Chris Martin su TikTok

approfondimento I Coldplay annunciano il nuovo singolo "Higher Power" Il video in cui il frontman balla in un prato sotto una struttura metallica che è quella che avrebbe dovuto ospitare come ogni anno il celebre Festival di Glastonbury è già sulla bocca di tutti. E sulla bacheca (social) di tanti.



Nella didascalia che correda le immagini in cui Chris Martin balla in mezzo al verde, incorniciato dall'acciaio della tensostruttura, la band cita proprio il Festival di Glastonbury, previsto per il 22 maggio in livestreaming mondiale.



Gli indizi misteriosi sui social network dei Coldpay

approfondimento Coldplay, video misteriosi e pubblicità. Nuovo album in arrivo? Il video con il balletto sulle note di Higher Power è la soluzione a una serie di "rebus" che la band ha offerto nei giorni scorsi ai propri fan.



Sui canali social network dei Coldplay erano infatti apparsi diversi video (e anche una foto) in cui venivano mostrati manifesti che rimandavano a un misterioso website. Una specie di cartellonistica "da extraterrestri", con simboli simil-alieni che sono stati man mano decifrati dai fan, rivelando titolo e data di pubblicazione del pezzo.

Se già c'era un'enorme attesa per il ritorno sulle scene del gruppo di Chris Martin (che manca all'appello tra le novità discografiche da lontano 2019, anno in cui è stato dato alle stampe l'ultimo album in studio, Everyday Life), con questa operazione molto accattivante l'hype ha raggiunto livelli notevoli.