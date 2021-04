Coldplay, video misterioso e pubblicità. Nuovo album in arrivo?

La community che gestisce l'account della band britannica ColdplayXtra ha analizzato le scritte aliene , i cui caratteri usati sono gli stessi apparsi in cartelloni pubblicitari di alcune grandi metropoli internazionali. Pare proprio che il messaggio di Chris Martin e compagni sia: "Coldplay - Higher Power - 7 maggio" . Insomma, sembra che dietro la promozione del nuovo singolo sia in atto una imponente operazione di marketing. Il nuovo brano, che dovrebbe quindi chiamarsi “ Higher Power ” dovrebbe arrivare il 7 maggio e potrebbe essere il primo singolo estratto da “Music Of The Spheres”, il nuovo album d’inediti a cui la band ha lavorato durante il lockdown ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). “Chris e il gruppo hanno già registrato il nome per utilizzarlo per l’album e per tutto il merchandising che di solito accompagna un’uscita ed un tour. È un momento davvero emozionante per tutti. E non c’è dubbio che il nuovo progetto dominerà la classifica”, aveva rivelato una fonte lo scorso febbraio. L’ultimo album pubblicato dalla formazione britannica è “Everyday Life”, ottavo disco in studio rilasciato a fine 2019.

Colplay, misteriosa richiesta ai fan

Intanto il gruppo britannico, già ospite speciale della prossima edizione in live streaming del Festival di Glastonbury, che si terrà il prossimo 22 maggio, ha fatto ai fan un insolito invito: quello di registrare una parte del famoso singolo del 2008 “Viva La Vida” e caricarla sulla piattaforma di contenuti YouTube per “qualcosa di speciale”. È stato Phil Harvey, manager della band, a condividere su Twitter la richiesta per i fan. “Ciao a tutti. Ho bisogno di chiedervi un favore. Per piacere filmatevi mentre cantate i “woah-oh-ohs” finali di “Viva La Vida”, poi caricate il vostro video su YouTube e mandate il link al sito della band. È per una cosa speciale, quindi non esitate”. Secondo alcune voci i cori registrati diventeranno parte integrante dell’inedita performance al Festival di Glastonbury “Live At Worthy Farm”.

I Coldplay contro la plastica

Il gruppo ha annunciato una nuova importante collaborazione a favore dell’ambiente: sarà al fianco dell'organizzazione no-profit The Ocean Cleanup per combattere la dispersione della plastica nel mare. “Siamo orgogliosi di iniziare la nostra partnership con The Ocean Cleanup: ecco un nuovo intercettore fluviale chiamato Neon Moon 1, che raccoglierà la plastica prima che raggiunga il mare. The Ocean Cleanup prevede di distribuirli in 1000 fiumi a livello globale per aiutare a ridurre la plastica oceanica del 90%” hanno dichiarato Chris Martin e compagni.