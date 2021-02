BTS, la cover di "Fix You" dei Coldplay. VIDEO

Di recente la boy band è apparsa addirittura nello storico format MTV Unplugged, che vide ospiti band del calibro dei Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Oasis, Elton John, Paul McCartney e via dicendo.

BTS, dal successo planetario di “Be” fino agli MTV Unplugged

Per chi non lo conoscesse, MTV Unplugged è uno dei format di successo degli anni ’90 e portava i vari artisti ad esibirsi esclusivamente in acustico. Di recente lo show è stato rilanciato da MTV e ha visto la partecipazione di molti volti noti del panorama musicale attuale.

La performance della band sudcoreana è destinata a diventare una delle esibizioni più viste e apprezzate del programma e questo anche grazie ai milioni di fan che seguono i loro idoli da tutto il mondo.

Tra i brani portati in acustico, oltre alla cover dei Coldplay, troviamo “Telepathy" e "Blue & Grey", entrambi eseguiti per la prima volta dal vivo. Gli altri due pezzi in scaletta sono stati "Life Goes On" e "Dynamite" che hanno chiuso in bellezza il set acustico della boy band.

Tutte le canzoni sono contenuti in “Be”, uscito lo scorso novembre e diventato sin da subito uno degli album “virali” del 2020, portando i BTS a confermarsi come una solida realtà musicale apprezzatissima anche in occidente.

Visti i numeri di questa band, non stupisce che il concerto Unplugged sia stato tra i trend dei Social Network delle ore passate e uno degli eventi più seguiti in assoluto, portando a MTV degli ascolti davvero eccezionali.