BTS, "Film Out" è il nuovo singolo per il cinema giapponese

I BTS ritornano con un singolo in giapponese per il cinema. Tutti i dettagli su Film Out

“Avevo delle riserve perché non avevo mai scritto una canzone che qualcun altro oltre a me avrebbe cantato”, ha affermato Shimizu. “Ma sono felice di aver completato una traccia molto lirica ma potente grazie al nostro staff esperto, agli sforzi del nostro co-arrangiatore UTA, ad alcuni scambi entusiasmanti con Jungkook, e alle qualità personali e al potere di espressione di ciascun membro dei BTS”.

"Film Out" nasce invece dalla partnership tra i BTS e la band giapponese Back Number, con cui il settetto coreano era entrato in contatto già nel 2017. È stata la prima volta che il frontman del gruppo giapponese Iyori Shimizu, si cimentava a scrivere una canzone per altri. Fondamentale pare sia stato l’apporto di Jungkook, membro più giovane dei BTS, che ha contribuito alla creazione della traccia, al cui centro troviamo una persona difficile da dimenticare.

Si tratta di un segno di continuità in quanto Don’t Leave Me dei BTS, era già OST della serie uscita nel 2018 , remake a sua volta di una serie sudcoreana, che vede il celebre attore Kentaro Sakaguchi nei panni di un agente di polizia intento a risolvere casi.

I BTS firmano la colonna sonora del film giapponese SIGNAL , in collaborazione con la rock band nipponica Back Number. La nuova traccia intitolata, Film Out è stata selezionata come sigla per il lungometraggio SIGNAL The Movie Cold Case Investigation Unit, adattamento cinematografico dell’omonima serie giapponese.

approfondimento

Anche il famoso gruppo K-Pop recentemente nominato ai Grammy ha commentato con entusiasmo l’iniziativa: “Ci siamo innamorati della canzone mentre ci stavamo lavorando, quindi speriamo che piaccia a tutti. È una ballata con una melodia e un testo emozionanti, e siamo sicuri che abbia il potere di toccare il cuore di molte persone”.



Il pezzo verrà cantato in giapponese dalla band, che ormai è affermata anche nella musica in questa lingua, avendo proposto versioni in giapponese dei loro successi più celebri come Best of Me, IDOL, DNA, Blood Sweat and Tears, che hanno riscosso grande successo presso il pubblico.

Non si tratta nemmeno della prima incursione della boy band del cinema giapponese, in quanto il gruppo aveva già prestato la propria voce per il film Your Eyes Tell, mentre il loro singolo Stay Gold è stato presentato come OST per il dramma giapponese Spiral Labyrinth: DNA Forensic Investigation.

Per ascoltare Film Out occorrerà attendere al 2 aprile, giorno dell’uscita di Signal – The Movie Cold Case Investigation Unit nella sale giapponesi. Nel frattempo martedì 16 febbraio è stato rilasciato il trailer del film, in cui si respira già l’atmosfera trepidante del lungometraggio, ed è inoltre possibile ascoltare un piccolo estratto della canzone.