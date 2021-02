BTS, ufficiale il live per MTV Unplugged

I BTS ( FOTO ) saranno i protagonisti del prossimo MTV Unplugged . La band coreana, nominata ai Grammy Awards, eseguirà dal vivo i più grandi successi e alcune delle canzoni presenti nel loro ultimo album “BE (Essential Edition)” per la prima volta in versione unplugged. L’evento si terrà a Seoul e verrà trasmesso il 23 febbraio . In Italia sarà possibile seguirlo in contemporanea sintonizzandosi su MTV Music (canali 131 e 704 di Sky) alle 03.00 del mattino di mercoledì 24 febbraio. Lo speciale sarà in onda anche alle 20.00 su MTV Music (canali 131 e 704 di Sky) e alle 22.50 su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV), sempre mercoledì 24 febbraio.

I BTS dopo Miley Cyrus e l’Unplugged at Home

I BTS proseguono così la lunga tradizione degli MTV Unplugged che dal 1989 ha ospitato i set di numerosi artisti tra i quali Nirvana, Tony Bennett, Mariah Carey, Aerosmith, LL Cool J, Bob Dylan, George Michael, Bjork, Lauryn Hill e Jay Z. Lo scorso autunno era stata Miley Cyrus la protagonista del programma nel format tradizionale con “MTV Unplugged Presents Miley Cyrus Backyard Sessions”. Nella primavera del 2020, MTV ha invece lanciato “MTV Unplugged at Home” in concomitanza con il lancio di #AloneTogether, la campagna globale che ha visto il coinvolgimento di talenti e social media per educare i più giovani all’importanza del distanziamento sociale a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Il successo di “Be”

A novembre i BTS hanno pubblicato un’edizione deluxe di “BE” mentre il 19 febbraio sarà disponibile l’Essential Edition. L’iniziativa "racchiude tutta la gratitudine che i BTS hanno verso i loro fan, che li hanno sempre supportati traguardo dopo traguardo". Nel 2020 “BE” è stato il quinto album fisico più venduto dell'anno negli Stati Uniti e il secondo album dei BTS dopo “Map of the Soul: 7” ad entrare in top ten. “BE” ha conquistato il primo posto nella classifica degli album più venduti negli Stati Uniti, traguardo raggiunto per la quinta volta. Questo ha permesso al gruppo coreano di essere il più veloce a guadagnare cinque album in vetta alle classifiche Billboard dai tempi dei Beatles. Il disco vede per la prima volta i membri della band contribuire notevolmente a vari aspetti dell'album, tra cui scrittura di canzoni, sviluppo, produzione, aspetti visivi e direzione. Il successo di “BE” arriva anche grazie al singolo “Dynamite”, primo successo in lingua inglese. Gli abiti indossati dai BTS nel video della canzone sono stati gli articoli più venduti in un evento ospitato da Julien's Auctions. La collezione di abiti è stata venduta per un totale di 162.500 dollari, più di otto volte l'importo stimato.