Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Nuovo piano vaccini. I primi ad essere vaccinati nella fase 2, indipendentemente dall'età, saranno i soggetti 'estremamente vulnerabili', la prima delle sei categorie di priorità dell'aggiornamento del piano nazionale vaccini: chi soffre di malattie critiche e severe, persone trapiantate, patologie oncologiche, gravi obesità. Poi la fascia 75-79 anni e 70-74 anni. Quindi persone con particolare rischio clinico dai 16 ai 69 anni; tra 55 e 69 anni senza condizioni di rischio clinico; e persone tra 18 e 54 anni senza aumentato rischio clinico. Alle prime 5 categorie andranno i vaccini a mRna, alla sesta AstraZeneca. Riserve delle Regioni: 'Difficile da realizzare, mancano le dosi'. Nelle ultime 24 ore sono stati 10.630 i test positivi al coronavirus (ieri erano 7.970) e 422 le vittime (ieri 307). 'La variante brasiliana rischia di diventare il nuovo mostro di questa crisi', dice la presidente dell'Umbria Tesei, che lancia l'allarme per 'nuovi focolai' a Bologna, nelle Marche, in Abruzzo, in Molise, in Toscana, a Messina e chiede 50mila vaccini in più per l'emergenza.

