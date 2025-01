Oliviero Toscani ricoverato: è in condizioni gravi ma stabili

Continuano a preoccupare le condizioni di Oliviero Toscani, 82 anni, che si trova da ieri ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cecina (Livorno) in prognosi riservata. Al momento la sua situazione clinica sarebbe stabile anche se grave. Il fotografo è stato portato in ospedale ieri mattina per un aggravamento delle sue condizioni di salute. Due anni fa gli è stata diagnosticata una malattia rara e incurabile, l'amiloidosi, resa pubblica dallo stesso Toscani nell'agosto scorso.

In un'intervista dell'agosto scorso: "Non si sa quanto mi resti da vivere"

"In un anno ho perso 40 chili. Neppure il vino riesco più a bere: il sapore è alterato dai medicinali", aveva rivelato Toscani, 83 anni il prossimo 28 febbraio, in un'intervista al Corriere della Sera il 28 agosto scorso, spiegando che stava seguendo una cura sperimentale. L'amiloidosi è una malattia rara caratterizzata da un accumulo anomalo di proteine che si depositano in diversi tessuti del corpo, danneggiando gli organi e causando disfunzioni che possono essere anche letali. "Non si sa" quanto tempo resti da vivere, aveva ammesso, "ma ho vissuto bene e non ho paura di morire", "certo che vivere così non mi interessa. Bisogna che chiami il mio amico Cappato - aveva detto in quell'occasione -, lo conosco da quando era un ragazzo".