Intanto l’Austria ha dichiarato 'zona a rischio' la regione del Tirolo, lanciando per l'area di confine all'Italia un avvertimento di viaggio. In particolare, è la diffusione della variante sudafricana il motivo che spinge il governo di Vienna a sconsigliare fortemente "i viaggi non necessari" in questa regione. Stando alle valutazioni degli esperti, sono state segnalate in Tirolo almeno 293 casi di questa versione mutata del Covid, di cui circa 140 sono casi 'attivi