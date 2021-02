Covid, quali regioni superano soglia d'allerta nei reparti non critici

1/22

In Italia sono quattro le regioni che superano la soglia d’allerta per quanto riguarda i posti letto occupati da pazienti Covid in reparti non intensivi. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute del 10 febbraio sulla situazione coronavirus in Italia. I nuovi casi scoperti nelle ultime 24 ore sono 12.956, contro i 10.630 di ieri

