Nuovo Codice della strada, prime multe in tutta Italia

Le nuove norme sono entrate ufficialmente in vigore oggi e in tutta Italia si registrano già i primi verbali. Nel capoluogo campano la prima contravvenzione è stata fatta per l'uso del cellulare alla guida, in quello toscano per la circolazione senza casco sul monopattino, a Viterbo per guida in stato di ebbrezza, a Verona per tutte e tre le violazioni ascolta articolo

Il nuovo Codice della strada è entrato ufficialmente in vigore oggi e in tutta Italia si registrano già le prime multe. A Napoli la prima contravvenzione è stata fatta per l'uso del cellulare alla guida, a Firenze per la circolazione senza casco sul monopattino, a Viterbo per guida in stato di ebbrezza, a Verona per tutte e tre le violazioni.

A Napoli prima multa per uso del cellulare alla guida Dal Comune di Napoli hanno spiegato che in mattinata in tutta la città sono partiti i controlli per il rispetto delle norme del nuovo Codice della strada. La Polizia municipale ha fatto sapere che la prima contravvenzione per violazione delle nuove norme è arrivata presto: in corso Umberto I, multato un uomo che era al telefono mentre guidava. Per questa infrazione il Codice prevede ora, oltre alla sanzione, anche il ritiro breve della patente da 7 a 15 giorni. Fino alle 13 sono stati 6 i verbali, tutti per la stessa infrazione a conducenti di entrambi i sessi. “L'uso del cellulare è la violazione più frequente", ha detto ai microfoni del Tgr Campania Ciro Esposito, comandante della Polizia locale. Ha confessato che si aspettava che la prima multa col nuovo Codice della strada sarebbe arrivata per questo. Vedi anche Quanti bicchieri di vino posso bere per non sforare i limiti di legge?

A Firenze sul monopattino senza casco La polizia municipale di Firenze, invece, ha spiegato di aver comminato stamattina le prime sei contravvenzioni ad altrettanti conducenti di monopattino che circolavano senza casco. Casco che, con la nuova normativa, è diventato obbligatorio: le multe per il mancato uso sul monopattino sono state di 50 euro. Tre conducenti sono stati multati in strade del centro storico, altri tre fuori dalla Ztl. Il nuovo Codice prevede anche l'obbligo della targa e dell'assicurazione, ma ancora non sono stati varati i decreti attuativi alla normativa. Le multe a Verona Anche a Verona sono già state fatte le prime multe per il nuovo Codice della strada. Una decina i verbali redatti dagli agenti della Polizia locale nelle prime del giorno, pressoché tutti per violazione dell'utilizzo del casco alla guida di monopattini e per utilizzo del cellulare alla guida. Un conducente che nella notte ha provocato danni ad autoveicoli in sosta, poi, è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 1,90 gr/l: comporterà, dopo la condanna penale e la sospensione della patente, un periodo di almeno tre anni di alcol-zero e l'installazione dell'alcolock quando sarà emanato il decreto attuativo. Vedi anche Nuovo Codice della Strada, cosa cambia per chi abbandona gli animali

A Viterbo guida in stato di ebbrezza Anche a Viterbo si sono registrate le prime violazioni per guida in stato di ebbrezza, subito dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice della strada. Appena passata la mezzanotte, una volante della polizia è intervenuta per la segnalazione di un veicolo fermo con il motore acceso in viale Trento. Quando gli agenti si sono avvicinati al veicolo, che occupava parte della carreggiata, hanno visto al suo interno un uomo che stava dormendo. Appena hanno cercato di svegliarlo, l’uomo ha fatto un'improvvisa retromarcia tamponando la volante del 113 che era dietro alla sua macchina. Sul posto è arrivata un'altra volante. Poi una macchina è sopraggiunta a forte velocità e, nonostante gli agenti avessero segnalato di rallentare, ha tamponato le due volanti ferme. Nessuno è rimasto ferito, ma entrambi i conducenti delle auto sono risultati positivi a un tasso alcolemico del sangue superiore al 2%. Vedi anche Monopattino elettrico, arrivano nuovi obblighi: ecco cosa cambia