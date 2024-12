Quanti bicchieri di vino posso bere per non sforare i limiti di legge?

Il tempo necessario per smaltire l’alcol varia, come già specificato, in base a fattori personali come peso, sesso, metabolismo, quantità e tipo di alcol consumato, e se si è mangiato prima o durante il consumo. In media, il corpo elimina circa 0,1-0,2 g/L di alcol all’ora. Ad esempio, un bicchiere di vino (125 ml) richiede circa 1-1,5 ore per essere metabolizzato, mentre una birra media (330 ml) o un bicchierino di superalcolico (40 ml) necessitano di 1,5-2 ore. Per ogni unità standard di alcol (circa 10-12 grammi di alcol puro), è prudente considerare almeno 1-1,5 ore per smaltirla completamente. Se il tasso alcolemico è più alto, ad esempio 0,8 g/L, potrebbero essere necessarie 4-8 ore per tornare a un livello di 0 g/L