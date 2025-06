Meteo, arriva l'Anticiclone Pluto: caldo africano e forti piogge

Non sarà solo il giorno a fare paura. Anche le notti si preannunciano tropicali, con temperature che difficilmente scenderanno sotto i 20°C, soglia oltre la quale si parla tecnicamente di "notti tropicali", con punte che in alcune città potrebbero toccare anche i 24-25°C. Un fenomeno che contribuisce ad alimentare il disagio bio-climatico, rendendo più astio il riposo notturno e aumentando il rischio per la salute, in particolare nelle grandi città e nelle aree urbane dove il calore tende ad accumularsi.