Maturità e prova orale, i consigli dell’esperto su come prepararsi

Passando poi al tema della dieta da seguire, per aiutare i maturandi c’è “un unico modo: in questo periodo su alimentazione e bevande giudizi nutrizionali sospesi”, spiega ancora Farnetani. “Essendo caldo, è importante bere per dissetarsi, anche se la scelta ricade su una bevanda commerciale e non sull'acqua. Per quanto riguarda i pasti, è importante la prima colazione, per la quale vanno scelti i prodotti che piacciono di più ai figli, facendo eventualmente un'eccezione dal punto di vista nutrizionale, se sconsigliati come uso frequente. L'importante, in questo caso, è che lo studente mangi a sufficienza”.