Nuovo Codice della Strada, cosa cambia per chi abbandona gli animali

Introduzione

Nel 2023 sono stati ceduti o abbandonati più di 127 animali ogni 24 ore, con un aumento del 20% rispetto alle due estati precedenti, secondo i dati riportati da Il Sole 24 Ore. Secondo l’Ente nazionale di protezione degli animali, in Italia oltre 130.000 animali vengono lasciati ogni anno a bordo strada.

Le nuove regole per gli automobilisti sono più severe. Previsto l'aumento di un terzo della pena già prevista dall’art. 727 del Codice penale per chi abbandona animali domestici (fino a 1 anno di carcere e ammenda da 1.000 a 10.000 euro). Ma non solo: ecco tutte le novità