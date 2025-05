Bonus sport, tra pochi giorni al via le domande per il 2025

Oltre alla finestra temporale del 15 maggio, il Dipartimento per lo Sport ha confermato l’apertura di un’altra finestra temporale, il 15 ottobre, per la prenotazione del tax credit. Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo per presentare l’istanza di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale. Una volta effettuate e certificate dagli enti destinatari del finanziamento, le donazioni sono approvate. A questo punto, il Dipartimento autorizza le imprese a usufruire del credito di imposta, dandone contemporaneamente comunicazione all’Agenzia delle entrate. Per usufruire del credito è necessario presentare il modello F24, indicando l’apposito codice tributo, in seguito alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari da parte del Dipartimento per lo Sport