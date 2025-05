Bonus elettrodomestici 2025, manca decreto attuativo per richiederlo

Introduzione

Il bonus elettrodomestici 2025 è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 e regolato con il recente decreto Bollette (ora legge), ma la sua applicazione ha subito alcuni ritardi. Manca ancora il decreto attuativo necessario per utilizzarlo, e non c’è una data in merito alla pubblicazione. Ecco come funziona la misura.