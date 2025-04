Isee sotto i 20mila euro, le misure a disposizione

Introduzione

Dallo scorso 3 aprile i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale possono essere esclusi dal calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente, cioè l’Isee. Questa novità può determinare diversi cambiamenti per i bonus o le agevolazioni a cui si ha diritto se si ha un valore inferiore ai 20mila euro. Bonus sociale per bollette, contributi per l’asilo nido, bonus psicologo e Carta Dedicata a Te sono alcuni esempi