Nel primo trimestre del 2025, il canale informale si è confermato il più usato nella ricerca di lavoro. Nonostante un leggero calo rispetto all’anno precedente, il 73,6% dei disoccupati ha continuato a rivolgersi a parenti, amici e conoscenti per trovare un’occupazione, secondo quanto rilevato dall’Istat.

Accanto al passaparola, sono aumentate le persone che si sono affidate a strumenti più strutturati. È cresciuto il ricorso all’invio di domande e curriculum (71,4%, +6 punti) e alla consultazione di offerte di lavoro (56,3%, +7,1 punti). In aumento anche le persone che si sono rivolte al Centro pubblico per l’impiego (34,6%, +7,4 punti), chi risponde o pubblica inserzioni (38,6%, +8 punti) e chi ha partecipato a colloqui o selezioni (31,9%, +4,2 punti). In calo, invece, il ricorso alle agenzie private per il lavoro o di somministrazione, scelto dal 17,7% dei disoccupati (-2,3 punti rispetto al primo trimestre 2024)