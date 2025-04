Nuovo Isee, Inps mette a disposizione simulatore per il calcolo

Introduzione

A partire dal 3 aprile è entrata in vigore una significativa modifica che riguarda il calcolo dell’Isee e prevista dalla recente Legge di Bilancio: sono infatti esclusi dal computo alcuni strumenti finanziari, come i titoli di Stato, fino a una certa soglia. Per aiutare i contribuenti è intervenuta l'Inps: ecco come.