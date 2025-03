Assegno unico, esclusi i titoli di Stato dal calcolo Isee. Gli effetti

L'importo dell'assegno unico per figlio cresce in maniera inversamente proporzionale all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Dunque, questa la situazione che si verrebbe a creare a seconda dell'investimento in titoli di Stato non più calcolato nell'Isee. Dato per assodato l’Isee attuale di 22.876 e l’importo assegno per figlio 167,6 euro:

Isee con investimento di 5 mila euro, l’importo assegno per figlio sale a 169,3 euro (+ 1,7 euro)

(+ 1,7 euro) Isee con investimento di 15 mila euro, l’importo assegno per figlio sale a 178,6 euro (+ 11 euro)

(+ 11 euro) Isee con investimento di 30 mila euro, l’importo assegno per figlio sale a 184,9 euro (+ 17,3 euro)

(+ 17,3 euro) Isee con investimento di 50 mila euro, l’importo assegno per figlio sale a 192,9 euro (+ 25,3 euro)

Riprendendo l’esempio, quindi, se si parla di una famiglia con due figli (se minorenni) l'incremento di base dell'assegno unico sarebbe dunque di 50,6 euro. Queste cifre potrebbero crescere ancora di più nel caso di eventuali maggiorazioni aggiuntive di cui il nucleo può essere beneficiario, come ad esempio in caso di un numero di figli superiore a due