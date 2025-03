Assegno unico marzo 2025, date di pagamento e importi. Cosa sapere

Introduzione

Per i percettori del contributo riconosciuto per i figli a carico, l’accredito di marzo richiederà tempi più lunghi. Come chiarito dal messaggio Inps (numero 111 del 15 gennaio 2025), in questa prima parte dell’anno i bonifici saranno visibili a partire dal 20 del mese, circa cinque giorni in più rispetto a quanto previsto prima. Ecco perché.