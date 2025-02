Assegno unico 2025, scadenza rinnovo Isee e pagamenti: cosa sapere

Introduzione

Il 2025 si è aperto con una buona notizia per i percettori dell’Assegno unico: l’Inps ha infatti aggiornato le tabelle con gli adeguamenti del contributo al costo della vita, e rispetto al 2024 il beneficio sarà in crescita dello 0,8%. Una notizia gradita per molte famiglie beneficiare - secondo i dati pubblicati dal Sole24Ore, sono oltre 5,9 milioni di nuclei per un totale di 9,4 milioni di figli - che devono però prestare attenzione a una scadenza imminente.

Chi ha già presentato con successo la domanda per ricevere l’Assegno unico non è tenuto a presentarne un’altra: come spiegato dal sito dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, infatti, “le domande già presentate valgono anche per gli anni successivi”. Tuttavia una circolare dell’Inps del 4 febbraio chiarisce che “per determinare l’importo dell’Assegno unico è necessaria la presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il 2025”